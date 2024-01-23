İstanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da meydana gelen sellerin eğitimi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülkenin Somali bölgesinde 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Okula gidemeyen çocukların yüzde 42'sini kız çocuklarının oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede 833 bin kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Afrika'nın doğusunda aylardır devam eden şiddetli yağışlar Etiyopya'dan başka, Somali ve Kenya gibi ülkeleri de olumsuz etkiledi.