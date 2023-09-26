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Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

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Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.

Diğer yandan, Amharalı militanlar, sosyal medya paylaşımlarında, çatışmalarda çok sayıda askeri öldürdüklerini öne sürdü.

Açıklamada, güvenlik güçleri tarafından Amhara'da silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyonlarda 50'den fazla Fano militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (ENDF) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Amhara bölgesinde çatışmalar yaşandığı belirtildi.

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