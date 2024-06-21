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B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Turnuvada B Grubu 'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

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