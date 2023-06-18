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A Milli Futbol Takımı, Galler ile liderlik mücadelesinde

A Milli Futbol Takımı, Galler ile liderlik mücadelesinde

Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler 'i konuk edecek.

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