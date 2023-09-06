İstanbul

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.

Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın

B Grubu

21.45 Hollanda-Yunanistan

21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti

E Grubu

21.45 Çekya-Arnavutluk

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21.45 Polonya-Faroe Adaları

G Grubu

19.00 Litvanya-Karadağ

21.45 Sırbistan-Macaristan

H Grubu

17.00 Kazakistan-Finlandiya

21.45 Danimarka-San Marino

21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda

8 Eylül Cuma

A Grubu

19.00 Gürcistan-İspanya

21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya

D Grubu

21.45 Hırvatistan-Letonya

21.45 Türkiye-Ermenistan

J Grubu

21.45 Lüksemburg-İzlanda

21.45 Slovakya-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn

9 Eylül Cumartesi

C Grubu

19.00 Ukrayna-İngiltere

21.45 Kuzey Makedonya-İtalya

F Grubu

16.00 Azerbaycan-Belçika

19.00 Estonya-İsveç

I Grubu

19.00 Andorra-Belarus

21.45 Romanya-İsrail

21.45 Kosova-İsviçre

AA