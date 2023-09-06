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Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.

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