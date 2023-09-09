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Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

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