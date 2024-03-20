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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

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