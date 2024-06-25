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İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2024 ) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

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