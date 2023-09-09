Haber: Damla Oya Erman

İşte Eylül ayında sofralarınıza eklemeniz gereken sebzeler ve meyveler ile onlardan elde edeceğiniz önemli vitaminler hakkında bilmeniz gerekenler.

Kabak: Kabak, Eylül ayının en lezzetli sebzelerinden biridir. İçeriğinde bol miktarda A vitamini bulunur, bu da göz sağlığınız için faydalıdır. Ayrıca C vitamini ve lif bakımından da zengindir.

Brokoli: Brokoli, Eylül ayında taze ve lezzetli olarak bulunur. C vitamini, K vitamini ve lif bakımından zengin olmasıyla bilinir. Aynı zamanda kanserle mücadelede de etkili olduğu bilinir.

Elma: Eylül, elma mevsiminin başlangıcıdır. Elma, C vitamini ve lif açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Armut: Eylül ayında tatlı ve sulu armutları tatmak için harika bir zaman. Armut, C vitamini, potasyum ve lif içerir. Sindirim sistemi sağlığına da katkı sağlar.

Üzüm: Eylül ayının sonlarına doğru üzümler olgunlaşır. Üzüm, antioksidanlarla yüklüdür ve bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda enerji seviyelerini artırabilir.

Havuç: Havuç, A vitamini açısından zengindir ve göz sağlığını destekler. Eylül ayında taze havuçları tüketmek, bu vitaminin alınmasına yardımcı olabilir.

Ispanak: Ispanak, Eylül ayında bolca bulunur ve demir, C vitamini ve folik asit gibi besin maddeleri açısından zengindir. Kan sağlığını ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Eylül ayında bu sebzeleri ve meyveleri düzenli olarak tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli vitamin ve mineralleri almanıza yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın ki dengeli bir beslenme için çeşitli sebzeleri ve meyveleri tüketmek önemlidir. Ayrıca, mevsiminde taze ve yerel ürünleri tercih etmek, hem sağlığınıza hem de çevreye katkıda bulunmanızı sağlar.