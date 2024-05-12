Eflatun-sarılı futbol takımı, Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu 75 puanla şampiyon tamamladı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Hedefleri ve hayalleriyle ilgili açıklamalarda bulunan başkan Murat Özkaya, "Ben kendime yatırım yapmıyorum. Ülkem ve Türk futbolu için çalışıyorum. 40 yıldır Galatasaray'da bir geçmişim, Galatasaraylılığım ve çocukluk aşkımın var olduğu bir dünya var. Hep de var olacak. Buradan doğmuş olduğum ve formasını giydiğim kulübü bir noktadan aldık. 5 yıl evvel bir hayal kurduk. Bu hayali de şampiyonlukla sonuçlandırdık. İnşallah Türk futbolunda emeklerimizi doğru yere harcamış ve toplumumuza bir şeyler vermişizdir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in marka değerini yükseltmek istediklerini kaydeden Özkaya, "Bu kulüp, yeşil sahanın içinde herkesle mücadele edecek. Biz sadece yeşil sahaya bakacağız. Tek amacımız ülke futbolunu hak ettiği yere, uluslararası alana gururla taşımak. Biz buralara kadar getirdik, bundan sonrası büyüklerimizin takdiri. Bizler bu ülkede hizmet etmeye çalışan, naçizane bilgilerimizi alt nesillere aktarmak için çaba harcayan hem abileriyiz hem de büyükleriyiz. Stadı olmayan bir takımın Süper Lig'in marka değerini düşürdüğünü kabul etmek gerekiyor. Stadı ve taraftarı olmayan bir kulüp olarak öyle kalırsa Süper Lig'in marka değerine zarar veriyor. Uluslararası izlenirliği ve Avrupa'da görünürlüğü zarar görüyor. Önceden Anadolu'da statlar şehrin içindeydi. Taraftar gidiyordu. Artık statlar boş. Şehrin dışında. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gelince doluyor. İlk önce bunun çözülmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Halka hizmet eden bir stat projemiz var"

Eyüp'te tüm halkın kullanabileceği çok amaçlı bir stat yapmayı istediklerini aktaran Murat Özkaya, şu görüşleri paylaştı:

"Halka hizmet eden bir stat projemiz var. Yaşayan bir stat. 10 bin kişilik stat olduğunda 10 bin kişilik kombine grubu yapabilirsek... Eyüp'teki insanların eskiden halk sineması için vakit ayırdıkları zaman vardı. Eyüp işçi semtiydi. Bu mutluluğu tekrar yakalamak istiyorum. Annem elimden tutarak beni halk sinemasına götürürdü. Ücretsiz film izlerdik. Bunu geri getirmek istiyorum. Halka ücretsiz sinema, tiyatro ve konser yapabilmeyi umuyorum. Bunlar için şehrin içinde bu stadın yeterli olduğunu düşünüyorum. Umarım bir gün detayları anlatmak nasip olur. Bize lütfen kulak verin ve bana destek olun. Eyüp halkı bu stadı hak ediyor. Birlikte yapalım ve halkın hizmetine sunalım. Stadımı yaptığımda ateşli bir taraftar grubuyla başarıya gittiğimi göreceksiniz."

"Esenler Erokspor ile stadı ortak kullanabileceğimizi konuşmuştuk"

Gelecek sezon iç saha maçlarını Esenler Erokspor Stadı'nda oynamayı istediklerini belirten Özkaya, "Bizim stadımız yok. Esenler Erokspor ile stadı ortak kullanabileceğimizi konuşmuştuk. İnşallah olur. Eğer olursa Eyüp halkına yakın bir yer. Stadı doldurmak için her şeyi yapacağız. Eğer olmazsa Bursa ve Eskişehir'e sesleniyorum. Süper Lig'i seyretmek istiyorlarsa, bizi orada kabullenir ve bağırlarına basarlarsa, seve seve stadımız yapılana kadar halka Süper Lig'i seyrettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hayali Eyüp'te Liverpool'u ağırlamak

Murat Özkaya, Eyüp'te yapacakları yeni statta dünyaca ünlü Liverpool ve Manchester United gibi takımları ağırlamayı hayal ettiğini aktardı.

Koyduğu hedeflere adım adım ulaştığının altını çizen Özkaya, "5 yıl evvel bir hikaye anlattım. Diğer 5 yılı da seyretmeleri gerekiyor. Stat benim yıldızım olacak. Türk futbolunun en büyük yıldızı o stat olacak. Belki bir gün Liverpool gelir Eyüp'te maç oynar. Neden olmasın? Ama Manchester United gelirse de üzülmem." değerlendirmesinde bulundu.