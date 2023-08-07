Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı Bahur sıcaklarının, bu gece itibariyle kaynağına geri döneceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde etkili olan ve yüksek sıcaklıkların hissedildiği Eyyam-ı Bahur dönemi, genellikle yaz aylarında görülen bir meteorolojik durumdur. Suudi Arabistan çöl bölgelerinden gelen bu sıcak hava kütlesi, yüksek sıcaklıklara ve düşük nem oranlarına neden olur.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının Türkiye üzerindeki etkisi bu gece itibariyle azalmaya başlayacak ve sıcaklık değerlerinin daha normal seviyelere döneceği öngörülüyor. Bu durum, vatandaşların sıcaklığa karşı daha rahat bir döneme girmesini sağlayacak.

Ancak hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.