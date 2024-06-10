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Kanada Grand Prix 'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlardan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Logan Sargeant ve Alexander Albon ise yarışı tamamlayamadı.

McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.879 saniye gerisinde ikinci, dün pole pozisyonunu kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 4.317 saniye farkla üçüncü oldu.

Yağmurun etkisi altında gerçekleşen yarışın bitiş çizgisini 1 saat 45 dakika 47.927 saniyeyle ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 6, kariyerinin 60. grand prix zaferini elde etti.

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