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Beşiktaş, KF Tirana maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

Büyük Britanyalı sürücünün 0.003 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.085 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

Kariyerinin 104. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

Hamilton , başkent Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 16.609 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

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