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Monako Grand Prix 'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.152 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise 7.585 saniye farkla üçüncü oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Leclerc, damalı bayrağı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyeyle ilk sırada geçerek kariyerinin 6. grand prix zaferini elde etti.

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