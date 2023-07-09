Çıktığı 31 maçta 21 gol, 9 asistle başarı sağlayan yetenekli futbolcu Fabio Borini'ni pek çok takımdan teklif aldı. Fatih Karagümrük'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından büyük ilgi duyulan İtalyan Futbolcu tercih ettiği takımı açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yoğun ilgi duyarak istediği tecrübeli oyuncu, Karagümrük'ten ayrılırken, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu" demişti.

Ülkesine dönmek kararı veren Borini, eski hocasının yanına gitti! Çizme basınının iddiasına göre; Karagümrük'ten ayrılan ve Serie A ekibi Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo, eski öğrencisi Borini'yi ikna etti. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı öne sürülürken resmi imzaların da en kısa sürede atılacağı kaydedildi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN