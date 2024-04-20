Ömerovic, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Alanyaspor'u tebrik eden Ömerovic, "Gerçekten üzgünüz, bu sonucu beklemiyorduk. Maçtan önce zaten takım bir şok yaşadı. Jakub Slowik'in bir hastalığı oldu. Zaten 5. dakikada Oğulcan'ın sakatlanması, burnunun kırılması, bir anda büyük bir şok etkisi yarattı." dedi.

Ömerovic, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını, Alanyaspor'un doğru yerleşimiyle ve doğru pas trafiğiyle kendilerini kaleden uzak tutmayı başardığını aktardı.

İlk yarıyı 0-0 bitirmeyi beklediklerini dile getiren Ömerovic, şöyle devam etti:

"İkinci yarı farklı bir hamle yapabilirdik. Ama 0-0 devam ederken 46. dakikada üçüncü bir şok yaşadık. İkinci yarı biraz daha baskılı ve kaleye doğru pas oyunuyla hamle yaptık. Nispeten bunu da başardık. Maçta 1-0 gerideyken birkaç tane gol olabilecek pozisyon bulduk ama maalesef onu da atamadık. Uzatmalarda da ikinci golü yedik. Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı diye düşünüyorum."