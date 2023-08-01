Haber: Beyza Betül Cihan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Eşinin dostunun düğününe çeyrek altın götürürken utanan bu aziz milleti, evine çeyrek karpuz götüremez duruma düşürdüler” tepkisi gösterdi.

Öztrak, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

“Erdoğan’a bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yolu açan sandık ortakları şimdi bunda kendilerinin hiç payı yok gibi, günah üstüne günah çıkarıp akıllar veriyor” diyen Öztrak, “Onlar ne filmler çevirirse çevirsin, Olan yine vatandaşa oluyor” ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Öztrak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu milletin hak ettiği refahı bir avuç yandaşa pay ettiler. Eşinin dostunun düğününe çeyrek altın götürürken utanan bu aziz milleti, Evine çeyrek karpuz götüremez duruma düşürdüler. Vatandaş karta kartla takla attırıyor. Bireysel kredi kartı borçları son bir yılda üçe katlanmış, 800 milyar lirayı aşmış. Toplam bireysel kredi borcu ise 2 trilyon 208 milyar lirayı bulmuş. Yılın ilk 8 ayında 8 milyon 835 bin yeni icra dosyası açılmış. İcra dairelerinde 22 milyon dosya yığılmış."

“Hükümet emekliye tuzak kurdu”

Bu hükümetin gözünde, millet emekli ve emekçinin olmadığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

Bu Hükümet, en düşük emekli aylığını artırırken, “Şu kadarı kök aylık, bu kadarı seyyanen zam” diye emekliye tuzak kurdu. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca emeklimize, yılın ikinci yarısında zam vermediler. Zamsız maaşın üçte birine de enflasyonla çökecekler. Bu zulüm değildir de nedir?"