ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet ve Değişim yürüyüşü yapacağını açıkladı.

Bolu Anıtpark’ta Atatürk anıtı önünden yürüyüşüne başlayan Tanju Özcan, Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Tanju Özcan ile ilgili konuştu.

“Yürümekle uğraşacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün.”

Öztrak, "Belediye başkanları öncellikle kendi illerin sorunları çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmetti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üzerinde yeri vardı. Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.

HABER:MERVE ELÇİ