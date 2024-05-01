Rabat

Uluslararası Caz Günü etkinlikleri Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteri ve söyleşilerin yer aldığı etkinliğe, aralarında ABD'den ünlü piyanist Herbie Hancock ile Fas'tan Abdullah El-Kerud'un da bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı.

Etkinliği, Fas Kültür ve Gençlik Bakanı El-Mehdi Binsaid, Fas Kralı'nın danışmanı Andre Azoulay ve ABD'nin Rabat Büyükelçisi Puneet Talwar da izledi.

Böylece Tanca, Uluslararası Caz Günü'ne Afrika kıtasında ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.