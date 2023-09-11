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Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İHH'nın Sudan'a yardımları devam ediyor

İHH'nın Sudan'a yardımları devam ediyor

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Açıklamada, öğrencilerin eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak için uygun formülleri bulmak adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Fas Eğitim Bakanlığından yapılan yazlı açıklamada, 7 büyüklüğündeki deprem in vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant kentlerinde 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verildiği ifade edildi.

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