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Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.

Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.

Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

Galatasaray , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Tecrübeli teknik adam, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.

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