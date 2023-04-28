İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile geçen hafta deplasmanda 3-3 berabere kalarak puanını 41'e yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Fatih Karagümrük'te Lawrence Nicholas, sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Andre Bertolacci, Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Bu sezon deplasmanda kolay maç kazanamayan Akdeniz ekibi, 31 hafta sonunda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Geçen hafta iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan ve dış sahada oynadığı karşılaşmalarda en son 12. haftada Sivas'tan 2-0'lık skorla üç puanla dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki üç puan hasretine Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya'da yaptığı maçı 4-2 kazanmıştı.

AA