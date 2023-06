Fatih Portakal, Sözcü TV'de yaptığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "pişkin" dedi. Portakal, "O koltukta oturmamanız için mücadele vereceğim" dedi.

Gazeteciler Portakal'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal yaptığı eleştiride, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Portakal sözlerinin devamında seçimde değişim istediği için Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak şu anda o koltukta oturmaması için bir yurttaş olarak mücadele edeceğini ifade etti.

O SÖZLERE TEPKİ GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "pişkin" ifadesini kullanan Portakal'a, gazeteci Sedat Bozkurt ilk tepki gösterenlerden oldu.

Bozkurt, "Bu mücadelenin verileceği yer CHP’nin meşru zeminleridir, gazetecilik yapılan kurumlar değildir. Girersiniz partiye mücadele edersiniz. Bu dil gazetecilik sınırları içinde de kabul edilecek bir dil değildir. Eleştiri sınırlarını aşan bir dildir bu…" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Berna Can da, Portakal'ın sözlerini sosyal medyada eleştiren isimlerdendi. Berna Can, Portakal'ın "pişkin" ifadesi için, "Hiçbir gazetecinin ya da spikerin bir parti liderine böylesi saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Her eleştiriyi getirebilirsiniz , her soruyu sorar ama ' pişkin ' demek nedir ? Şu cümleleri Erdoğan a kuramayacağına da dileğine iddiaya girerim Fatih Portakal..." sözlerini sarf etti.

HABER:MERVE ELÇİ