Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi.

Sabah saatlerinde ayin için kiliseye gelen cemaat mensupları, girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi katıldı.

Yanlarında geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurta getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yakıp dua etti, okunan ilahilerin bazı bölümlerinde eşlik etti.

Ayinin bitmesinin ardından Patrik Bartholomeos ziyaretçilere kırmızı paskalya yumurtası hediye etti.

Kilisedeki ayine Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da bulunan bazı Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistanlılar da katıldı.