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66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçe'li taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.

54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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