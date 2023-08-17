Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
60. dakikada Milec'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. Ilicic'in kullandığı köşe atışının ardından ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, top yandan auta çıktı.
66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçe'li taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.
69. dakikada Lausic'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
77. dakikadaa Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sağ taraftan gelişen atağında, Maribor ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
79. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü attı: 0-3.
90+4. dakikada topla ceza sahasına yaklaşan King'in şutunda, kaleci Jug gole izin vermedi.
Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.
AA