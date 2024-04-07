Sarı-lacivertli ekip, Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta müsabakasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi yerinde takip etti. 19 Yaş Altı Takımı, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak uçakla Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gidecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin de sarı-lacivertli kafileyle Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.