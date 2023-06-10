İstanbul

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

Ali Koç, ilk kupasına yakın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazanmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

Finalde ilk kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan karşılaşmaları sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, namağlup geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finaline namağlup geldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda zirve mücadelesine tutunmaya çalıştı.

Söz konusu süreçte lig ve Avrupa'da istediğini elde edemeyen Fenerbahçe, kupada ise finale kalmayı başardı. Turnuvaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u geçerek yarı finale geldi.

Yarı finalde 2 maç üzerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda berabere kalırken evinde kazanmayı bilerek adını finale yazdırdı.

7. Türkiye Kupası için sahada

Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.

Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.

Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.

2'şer kez üst üste final oynadı

Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.

Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.

Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.

Kupaları

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle:

SEZON TAKIMLAR SONUÇ 2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0 1982-1983 Fenerbahçe-M. İdman Yurdu 2-1, 2-0 1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0 1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0 1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1

Finalleri

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:

Sezon Takımlar Sonuç 2017-2018 Akhisarspor-Fenerbahçe 3-2 2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0 2009-2010 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 2008-2009 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-2 2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2 2004-2005 Galatasaray-Fenerbahçe 5-1 2000-2001 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1-1 (6-3 Pen.) 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0, 1-1 1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0, 2-1 1982-1983 Fenerbahçe-M. İdman Yurdu 2-1, 2-0 1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0 1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0 1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1 1964-1965 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0, 1-0 1962-1963 Galatasaray-Fenerbahçe

AA