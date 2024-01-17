Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligde daha az forma şansı bulan futbolcuların yoğunlukta olduğu bir kadro ile çıkan Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasından sadece 2 ismi ilk 11'de değerlendirdi.

Söz konusu maçta forma giyen Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde kupada da görev alırken, 9 isim ise değişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev verirken, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Lincoln Henrique'den kurdu.

Orta ikilide Rade Krunic ile Bartuğ Elmaz forma giyerken, kenarlarda Emre Mor ile Joshua King şans buldu. Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş oynarken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.

Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Necat Aydın, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.

Krunic sahne aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk kez sahne aldı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Bonucci ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir karşılaşmaya 11'de çıktı.

Ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından 38. dakikada oyuna dahil olan 36 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşısında 11'de değerlendirildi.

Lincoln Henrique, sahalara döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.

Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkası, orta sahanın ortası, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında görev almıştı.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve bu sezon hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Son resmi müsabakasına 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde çıkan Lincoln, 10 ayı aşkın bir sürenin ardından sahalara döndü.

Bartuğ ve Emre Mor ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de Emre Mor ile genç orta saha Bartuğ Elmaz, bu sezon ilk kez 11'de yer buldu.

Emre Mor, bu sezon 3'ü lig 1'i Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada, Bartuğ ise 5'i ligde 2'si Avrupa'da toplam 7 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

11 eksik

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 11 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Rodrigo Becao ile teknik heyet tercihiyle Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred, kadroda yer almadı.

Altyapıdan 4 isim

Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Furkan Akyüz (18) ve Ömer Bircan Camcı (16) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı (18) ve sol bek Necat Aydın (18), maça yedek kulübesinde başladı.