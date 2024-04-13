Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 'nde 6. kez finalde mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırdı.

Olympiakos, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

Olympiakos, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, yarın saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.