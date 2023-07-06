İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiği iddiası Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiği iddiası

AA