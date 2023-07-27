İstanbul

6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.

11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0

61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0

63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0

Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

Emre Mor 11 dakika oynayabildi

Karşılaşmanın 62. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.

Oyun içinde rakibiyle girdiği pozisyon sonrası şanssız bir sakatlık yaşayan Emre Mor, 73. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcular, maç içinde sık sık İsmail Kartal lehine tezahürat yaparken, ilk resmi maçlarında etkili bir oyun sergileyen Dusan Tadic ile Edin Dzeko'ya da destek verdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Ağustos Salı günü Moldova'da yapılacak.

AA