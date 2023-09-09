İstanbul

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, amatör branşlarda şampiyonluk hedefli olan tek kulübün Fenerbahçe'nin kaldığını, milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın heykelini dikme kararı aldıklarını ve statlarına "Atatürk" ismini vermenin en çok kendilerine yakıştığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki kulüp tüzük tadil kongresinde konuşan Ali Koç, tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceklerini belirterek, "Birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi biraz sıkboğaz ettik mesajlarımızla. Kongre üyeleriyle Whatsapp üzerinden mesajlaşabilen tek kulüp olarak bu hafta başladık. Onun da faydalarını gördük. Çünkü SMS eskisi gibi okunmuyor. 6 bin katılımcı var. Locaları açtık. Dolar dolmaz da üst tribünleri açacağız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

"Amatör başarılarla ne kadar gurur duysak azdır"

Haberlerde olimpiyat kotası kazanan milli oyuncuların Fenerbahçeli olduklarının vurgulanmamasını eleştiren Koç, "Ama amatör branşlarda, her yerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kota aldı ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman medyada Fenerbahçe sporcusu olduğu bilgisi kullanılmıyor. Üzüntüyle karşılıyoruz, tepkimizi de koyduk. Ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu olan kadın milli voleybolcuların başarısını da kutlayan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Geleneksel rakiplerimiz arasında, amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan, tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe kaldı. Bugünün şartlarında bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. 'Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya'da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın 4 en önemli oyuncusu Fenerbahçe sporcusudur. 'Filenin Sultanları'nı kutlarken ayrı bir parantezi kaptan Eda Erdem Dündar'a, savunma bakanı Gizem' Örge'ye , Türk oğlu Türk olan Vargas'ımıza ve Aslı Kalaç'a açmak istiyorum. Ülkemizi ve Fenerbahçe'yi müthiş bir şekilde temsil ettiler."

Ede Erdem Dündar'ın heykeli dikilecek

Başkan Koç, Ede Erdem Dündar için heykel dikme kararlarını da ilk kez açıkladı.

"Yönetim toplantısı yaptık. Güzel bir haber vereceğim. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu gibi Eda Erdem'in de heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğin düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü bir futbol kulübü değil bir spor kulübüdür." diye konuşan Koç, uzun süre ayakta alkışlandı.

Tüzük değişikliği ve stat ismi değişikliği için düzenlenen bu kongrenin biraz uzun süreceğine dikkati çeken Koç, kulüp olarak 4 yıldır tüzük değişikliği üzerine çalıştıklarını, katılımcı bir süreç işleterek tüzüğe son halini verdiklerini kaydetti.

Stat ismi değişikliğinin sebebi

Ali Koç, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirme gerekçesini de, şu şekilde açıkladı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur.

Hep deriz, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun değerlerini yaşattığıdır önemli olan. Sempatisi, sevgisi, anekdotlar ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata'mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz."

"Bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum"

Stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurul kararının yeterli olmadığını, statların sahibi olan devletin de buna izin vermesi gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Zamanında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, 85 milyon dolar kaynak yaratarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp kiralayan, aynı zamanda tek olan kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. İnanıyoruz ki devlet yetkilileri Fenerbahçe Spor Kulübünün arzu ve taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek, onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, tüzük değişiklikleriyle ilgili bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.

AA