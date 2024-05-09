Sarı-lacivertliler, 2019 yılından sonra ilk kez Dörtlü Final'e katılmayı başardı. 2020'de pandemi nedeniyle yarıda kalan sezondan sonra 2021, 2022 ve 2023'te son 4 takım arasına kalamayan sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da ise üst üste 5 kez Dörtlü Final oynamıştı.

Fenerbahçe Beko'nun 6. kez yer alacağı Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.

Sezon ortasında değişiklik başarıyı getirdi

Üst üste rekorlar kırdığı ve ilkleri yaşadığı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Sezona Yunun başantrenör Dimitris Itoudis'le başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ilk 13 maçta 7 mağlubiyet yaşadı. İspanya'da Baskonia ve Barcelona yenilgileri, Yunan başantrenörün sonu oldu. Fenerbahçe, elini çabuk tutarak sezon başı Barcelona'dan ayrılan, bir dönem sarı-lacivertlilerde de forma giyen Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u göreve getirdi.

Jasikevicius yönetiminde normal sezonda 21 maçta 14 galibiyet alarak normal sezonu 5. bitiren Fenerbahçe Beko, birçok rekora da imza attı. Valencia karşısında alınan 118-88'lik galibiyette 24 kez üç sayılık basket atarak Avrupa Ligi rekoru kıran Fenerbahçe, 118 sayıyla da kulüp tarihinin bu organizasyondaki bir maçta en fazla sayısına ulaştı.

Fenerbahçe Beko'nun Alba Berlin'i 103-68 yendiği maçta ise bu sefer tarihe geçen isim ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis oldu. Rakip potaya 50 sayı bırakan sarı-lacivertli oyuncu, Shane Larkin'in rekorunu kırarak bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olmayı başardı.

Play-off'ta 5. maçı kazanan ilk deplasman takımı

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Monaco'yla eşleşen sarı-lacivertliler, play-off'taki son maç için deplasmana seride 2-2 eşitlikle gitti.

Avrupa Ligi tarihinde bu maç öncesinde 5. karşılaşmaya kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takımlar tur atlayarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu çekişmeli geçen maçta uzatmalarda 80-79 yenerek tarihi bir başarı elde etti ve bu istatistiği bozdu.

Bu karşılaşmadan sonra oynanan Barcelona-Olympiakos eşleşmesinde de deplasman takımı Olympiakos turu geçmeyi başardı ve Fenerbahçe'nin konuk takımlar lehine bozduğu istatistiğe katkı yaptı.

Dörtlü Final'de en fazla yer alan Türk takımı

Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final'e kalan Türk takımı unvanını eline geçirdi.

Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda 2000, 2001, 2019, 2021 ve 2022'de Dörtlü Final oynamıştı. Fenerbahçe ise 6. kez Dörtlü Final'e kalarak rakibini geride bıraktı.

Son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final

Fenerbahçe, son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da kupayı kazanırken, 2016'da Berlin ve 2018'de Belgrad'da ikinci, 2015'te Madrid'de ve 2019'da Vitoria-Gasteiz'de 4. oldu.

Rakip Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşılaşacak.

Yıllarca Türkiye'de Fenerbahçe'nin basketboldaki en büyük rakiplerinden Anadolu Efes'le önemli başarılar yakalayan Ataman, Yunan takımının başında Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Dörtlü Final'in diğer eşleşmesinde ise normal sezonu lider bitiren İspanya ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Jasikevicius üst üste 4. kez Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, üst üste 4'üncü, toplamda ise 5'inci kez Dörtlü Final'de yer alacak.

48 yaşındaki başantrenör, genç yaşında Avrupa Ligi'nde önemli başarılara imza attı.

İlk Dörtlü Final tecrübesini 42 yaşında Litvanya ekibi Zalgiris'le 2018'de yaşayan Jasikevicius, Barcelona'yı çalıştığı dönemde de hep Dörtlü Final oynadı. Litvanyalı başantrenör, İspanya temsilcisiyle 2021, 2022 ve 2023'te Dörtlü Final'de mücadele etti.

Sarunas Jasikevicius, daha önceki 4 Dörtlü Final deneyiminde de şampiyonluk yaşayamadı.

Berlin'de finalde kaybetmişti

Fenerbahçe Beko, 2016'de yine Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de yer almış ve kupayı finalde kaybetmişti.

Finalde CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenilen sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra yine Berlin'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Berlin'deki Türk nüfusunun yoğunluğundan dolayı 17 bin kapasiteli Mercedes Benz-Arena'da Fenerbahçe taraftarının rakiplerine göre çok daha fazla olması bekleniyor.

Avrupa Ligi'nde çifte zafer imkanı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kadın basketbol takımının yaşadığı şampiyonluğun ardından erkeklerde de kupayı kazanıp aynı sezonda bu başarıya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçmeye çalışacak.

Bu organizasyonu hem kadınlar hem de erkeklerde kazanan Avrupa'daki tek kulüp olan Fenerbahçe, basketbola verdiği önemle dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi'ni geçen sezondan sonra bu sezon da kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı da bu sezon kupayı alması durumunda, sarı-lacivertli kulüp basketbolda bir kez daha tarihe geçecek.