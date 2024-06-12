Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 11-0'lık seri yakaladı. Periyodun ilk bölümünde hücumda etkili olamayan Anadolu Efes, ilk sayılarını aynı dakika içinde Oturu ile serbest atış çizgisinden kaydetti. Kalan bölümde pota altından ve 3 sayı çizgisinden skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı.

İkinci periyoda Tarık Biberovic'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 26-8. Beaubois'nın devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Willis'in de pota altından verdiği katkıyla çeyreğin sonlarında farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 36-33 üstün gitti.

İkinci periyodun son bölümündeki iyi oyununu üçüncü çeyreğe de taşıyan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 28. dakikada ilk kez öne geçti: 47-48. Kalan bölümde serbest atış çizgisinde skor üreten Fenerbahçe'ye Doğuş Özdemiroğlu'nun dış atışıyla yanıt veren lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 52-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler buldu. Anadolu Efes ise sarı-lacivertli takıma Bryant'ın kazandırdığı sayılarla karşılık verdi. İki takım da son hücumlarında skor üretemedi ve karşılaşmanın normal süresi 64-64 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde yıldızlaşan Hayes-Davis ile 12 sayı kaydeden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-72 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 12, Calathes 5, Pierre 10, Hayes-Davis 16, Sertaç Şanlı 8, Tarık Biberovic 19, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer, Papagiannis 8

Anadolu Efes: Larkin 11, Rıdvan Öncel, Bryant 20, Willis 10, Oturu 7, Doğuş Özdemiroğlu 8, Beaubois 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 22-8

Devre: 36-33

3. Periyot: 51-52

Normal süre: 64-64

Beş faulle çıkan: 44.26 Bryant (Anadolu Efes)