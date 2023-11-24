Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

1 periyot: 25-27

Devre: 46-44

3 periyot: 70-58

Kaynak: AA