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Fenerbahçe Beko , THY Avrupa Ligi 'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

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