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Final-Four’un diğer iki takımı Real Madrid ve Olympiakos da 24 Mayıs saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Kazanan, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

24 Mayıs (yarın) saat 19.00'da, Berlin Uber Arena'da, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, rakibini yenerse, finale çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcisi Fenerbahçe Beko 'nun Final-Four sahnesindeki heyecanı sürüyor.

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