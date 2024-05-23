Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcisi Fenerbahçe Beko'nun Final-Four sahnesindeki heyecanı sürüyor.
24 Mayıs (yarın) saat 19.00'da, Berlin Uber Arena'da, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, rakibini yenerse, finale çıkacak.
Final-Four’un diğer iki takımı Real Madrid ve Olympiakos da 24 Mayıs saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Kazanan, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyon, 26 Mayıs'ta saat
Kaynak: AA