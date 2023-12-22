Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

MKE Ankaragücü Kulübü, Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

MKE Ankaragücü Kulübü, Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.