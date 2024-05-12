Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala 6 puan farkla umutlarını sürdürdü.

Djiku göz doldurdu

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.

Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.

Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.

Batshuayi'nin 24. golü

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 24. kez topu ağlarla buluşturdu.

Sezonun genelinde ligde yedek bekleyen tecrübeli golcü, kupa ve Avrupa'da ise daha çok şans bulan isim oldu.

Ligde yedek kalmasına karşın Kayserispor maçıyla 12. golünü kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, kupada ve Avrupa'da da 6'şar gol kaydetmişti.

Becao derbide yok

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Galatasaray derbisinde yer alamayacak.

Kayserispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Becao, maçın 45+3. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde oynama şansını kaçırdı.

Çağlar, ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Kış transfer döneminde kadroya katılan ve ligde 7'si ilk 11'de toplam 10 maça çıkan Çağlar, müsabakanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı.

Çağlar, Avrupa ve kupada da 2'si ilk 11 olmak üzere toplamda 4 maçta şans bulmuştu.

Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Aynı saatte oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların 2-1 öne geçmesi üzerine şampiyonluk umutlarını büyük oranda yitiren sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Koç'u istifaya davet etti.

Müsabakanın 74. dakikasında önce "Yönetim istifa" şeklinde slogan atan taraftarlar, daha sonra "Ali Koç istifa" şeklinde tepki gösterdi.

Taraftarlar, mücadelenin kalan bölümünde de tepkilerini sürdürdü.