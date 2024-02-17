Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Arda Kardeşler'in zaten Fenerbahçe ve camiayla ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor." dedi.

Kızılhan, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir üç puanı hanelerine yazdırdıklarını belirtti.

Maçın 90 dakikasında yağmurun dinmediğine dikkati çeken Kızılhan, "Taraftarlarımız da susmadı. Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum. İkinci olarak da takımımız çok ciddi bir mücadele verdi. Saha şartlarını hep beraber gördük. Takımımızı da hocamızı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi çok önemli bir üç puan almış olduk." diye konuştu.

Türkiye'de statların zemininin kötü olduğunun bilindiğini aktaran Kızılhan, "Son zamanlarda neredeyse gündemde sadece bu konuşuluyor. Çaykur Rizespor'un stadının zemininin çok kötü olduğunu biliyorduk. Tabii ki yağmur da bastırdı, zemin daha da ağırlaştı ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 12 hafta kaldığını hatırlatan Kızılhan, "Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarda, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak. Mücadelesini verecek ve oynayacak. Bu kadar basit." şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in kararlarını eleştiren Kızılhan, şunları kaydetti:

"Bu akşam hep beraber izledik, tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların neredeyse çoğu, rakip takım lehine. Yani verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, yani tamamen rakip takımın lehine verilmiş durumda. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Yani olacak iş değil. Arda Kardeşler'in zaten Fenerbahçe ve camiayla ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor."