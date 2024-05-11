İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kadıköy'de 23. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.