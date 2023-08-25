İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Livakovic’in transferi için Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, yetiştirme bedeli hariç 6.65 milyon avro bonservis ile 950 bin avro bonus ödeneceği kaydedildi.

Dominik Livakovic için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Baki, "Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay’ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir kariyeri olan Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan’a çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Livakovic de, "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

AA