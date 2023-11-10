Haber: Beyza Betül Cihan

Fenerbahçe Spor Kulübü, kongre üyeleri ve başkan Ali Koç liderliğinde, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliği düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Kadıköy iskelesine gelen Fenerbahçe kongre üyelerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliği öncesinde özel hazırlanan Fenerbahçe atkısı, Fenerbahçe bayrağı, Türk bayrakları ve Atatürk'ün unutulmaz Nutuk kitabı ve özel hediyeler takdim edildi.

Saat 8:30'da Kadıköy İskelesi'nden hareket eden Fenerbahçe kongre üyeleri, saat 9:05'te Dolmabahçe'nin açıklarına demir attılar.

Heyet, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü Dolmabahçe'nin sularında andı. İstiklal Marşı hep beraber söylendi. Anı Defterine duygu ve düşünceler yazıldı.



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, “10 Kası 1938’in Büyük Önder’in vefat ettiği tarih değil, ölümsüzlüğe ilerlediği tarih. Dolmabahçe Sarayı’nın bende önemli anıları var. Orada pek çok obje tahrip olmuştu çürümüştü. Büyük önderin son günlerini geçirdiği odasında da tabut vardı. O tabutun neden orada durduğunu sorduk, yetkililer cevap veremedi. Gül ağacından yapılmış, içinde talaşlar olan kurşun galvaniz kaplı bir tabut. Daha sonra tarih araştırmalarım sırasında öğrendim ki Büyük Önder hayata gözlerini yumduğunda tahlit edilmiş çünkü geçici bir süre için Etnografya Müzesi’nde kalması gerekiyordu. Cenazesinin bozulmaması için tahlit işlemi yapılmış ve o tabut kullanılmış. Böyle de bir anıya sahibim. Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerken o anlar gözümün önünden gelip geçecek. Atatürk dünyanın en büyük liderlerden biri. Bizim de Önderimiz ve Başkomutanımız. Mekanı cennet olsun. Kendisini her yıl daha da artan sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Dönüş yolunda, Fenerbahçeliler Atatürk'ün sevdiği şarkılara orkestra eşliğinde katılarak, vapurun Kadıköy'e dönüş yolunu renklendirdiler.

Etkinliğin sonunda, kongre üyeleri bu anlamlı etkinlik için Ali Koç'a teşekkür etti. Başkan Ali Koç, minik taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirerek etkinliği sonlandırdı.