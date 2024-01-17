Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

81. dakikada Fenerbahçe, skoru 6-0'a getirdi. Batshuayi'nin sağdan pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasında sıfıra inen Emre Mor'un pasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı.

Bülent Akan: Biz yolumuza devam ediyoruz

Bülent Akan: Biz yolumuza devam ediyoruz

39. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen King, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Lincoln'ün önüne bıraktı. Lincoln, müsait durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu daha uygun durumdaki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bartuğ'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lincoln'ün çok dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor 'u 6-0 yenen Fenerbahçe , son 16 turuna yükseldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.