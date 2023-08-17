Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe 'ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.

Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan "Yüksek potansiyelli yetenek" olarak bahsetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed 'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.