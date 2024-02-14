Alman basınında yer alan haberde, taraftarların gelecek hafta oynanacak Allianz MTV Stuttgart-Fenerbahçe Opet karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendiği belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, "Bu elbette harika ama böyle bir talep bekliyorduk. Taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi için heyecanlı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz MTV Stuttgart, maçlarını yaklaşık 2 bin 250 kişilik kapasiteye sahip SCHARRena'da oynuyor.