Karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kartal, deplasmana ligde kazanarak moralli geldiklerini belirtti.

Gruplara kaldıkları günden beri her rakipleri için gerekli analizleri yaptıklarını vurgulayan Kartal, "Yarınki Trnava takımının analizini de yaptık, dersimize çalıştık. 3 puan almak istiyoruz, gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. 11 oyuncumuzun bizim beklentimize cevap vererek ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Takım içinde taktik organizasyonlara çalışmaya önem verdiklerini aktaran Kartal, "Oyunun geneline baktığınızda takımımızda herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kadroya daha karar vermedim, yarın sabah karar vereceğim. Bizim için 14'te 14 ya da 20'de 20'nin bir önemi yok. Bunları oyuncularıma Samandıra'da yasakladım. İlk oynayacağımız maçın sezonun en önemli maçı olduğunu hatırlattık. 3 puan için geldik, hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İlk oynayacağımız maç sezonun en önemli maçı. Deplasmanlarda gol yemememiz takım savunmasının her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığının göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Joshua King: "Buraya galibiyet için geldik"

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Joshua King, yarınki müsabakadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Buraya galibiyet için geldik. 3 puanı elde etmek için geldik. Takım olarak iyi durumdayız. Şu ana kadar 14 maçın tamamını kazandık. Yarın da amacımız isteğimiz galibiyetle maçı tamamlamak olacak." ifadelerini kullandı.

King, şoförünün vefat etmesine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu hafta içinde kötü bir olay cereyan etti. Bu olay maçtan önce yaşanmıştı ama maça yüksek konsantrasyonla çıkmayı başardım. Üzücü şeyler olsa da sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın da bu konsantrasyonla sahada olacağım. Az süre aldım ama ben sabırlı bir oyuncuyum. Takıma katkı vermeye çalışıyorum. Hocam bana şans verdiğinde gol ve asistle takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Geliştirmem gereken noktaları geliştirmeye devam ediyorum."

Teknik direktör İsmail Kartal'ın rakip analizini kendilerine sunduğunu anlatan King, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nelerle karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Rakibi çok fazla bildiğimi söyleyemem. Rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Bu rekabet olunca oyuncular kendi performanslarını en üste çıkarmaya çalışıyorlar. Başta benim için zordu süre almak. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak. Antrenmanlarda kendimi iyi bir şekilde sunmak istiyorum. Forma şansı geldiğinde en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Takım içinde çok fazla iyi oyuncu var. Kendi pozisyonumda da öyle oyuncular var. Asıl isteğimiz oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak. Bu rekabet unsuru oyuncuların kendisini geliştirmesi için önemli unsur. Her zaman iyi performans ortaya koymalısınız çünkü koyamazsanız sizin yerinize diğer takım arkadaşlarınız oynayacaktır."

