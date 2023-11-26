Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncularından Bright Osayi-Samuel'i cezası, Miha Zajc'ı ise hafif sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür ve cezası biten İsmail Yüksek'i görevlendirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Miguel Crespo ikilisini görevlendiren deneyimli teknik adam, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i bozmadı. Kartal, gol yollarında da Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Kocatürk, Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise kulübede forma bekledi.

- 7 eksik

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc önemli müsabakada yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred Rodrigues ile Alexander Djiku da kadroya alınmadı.

Miha Zajc'a milli engel

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı.

Milli ara öncesinde düzenli forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, milli takımdan kalma hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Mert, ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli bek oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerle bu sezon ilk 11'de tek maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında çıkan Mert, grup aşamasında ise kadroya yazılmamıştı.

Ligde bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak kısa süreler alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez 11 heyecanı yaşayacak.

King döndü

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.

King, söz konusu süreçte Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırdı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da yalnız bırakmadı.

Sezon başından beri tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen fire vermedi.

Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Karagümrük'te 2 değişiklik

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlılarda Emre Bilgin'in yerine sakatlıktan dönen Matias Dituro ve Nazım Sangare'nin yerine ise Ryan Mendes ilk 11'de görevlendirildi.