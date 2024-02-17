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90+3. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic, sol taraftan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Arka bölümdeki İrfan Can Kahveci'nin sol ayak içi volesinde, Mocsi'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-3.

48. dakikada Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine yüksek ortasında Serdar Dursun, altıpas içerisinde kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe , Çaykur Didi Stadı’nda karşılaştı.

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