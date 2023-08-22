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Yılport Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe , hazırlıklarına başladı.

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