Ülker Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryan Kent, takım adına güzel bir performans sergilediklerini, grup aşamasına iyi başlamanın her zaman önemli olduğunu ve bugün bunu başardıklarını kaydetti.

Fenerbahçe'nin grubun favorisi olmasıyla ilgili, "Biz maç maç bakıyoruz. Her zaman bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Oynadığımızı her turnuvayı ciddiye alıyoruz. Bugün de bunu gösterdik." diyen Kent, takımda mutlu olmadığına yönelik haberler hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tabii ki daha fazla süre almak isterim, her oyuncu gibi kendi pozisyonumda oynamak isterim. Ama fırsat bana geldiğinde de her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Tabii ki kolay değildir. Mesela 4 hafta süre almadıktan sonra tekrar oynadığınız zaman ritminizi yakalamak kolay değildir. Ama ben çalışmalarımı en sıkı şekilde sürdürüyorum. Çünkü şans almak benim elimde."

Fenerbahçe'nin bundan sonraki yoğun fikstürüyle ilgili, iyi bir şey olduğunu düşündüğünü vurgulayan Kent, "Çünkü takımda çok fazla oyuncu var. Dolayısıyla rotasyon imkanı oluyor, çok fazla oyuncu forma şansı buluyor. Bu şekilde daha fazla maç, oyuncular için daha fazla heyecan demek. 11'de 11 yapmak bize öz güven veriyor. Biz de bu şekilde yolumuza devam edip en iyi şekli maçlarda performans göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Sağ kanatta oynamaya alışık değilim"

Bireysel yetenekleri ve taraftar coşkusuna ilişkin de konuşan İngiliz futbolcu, "İlk yarı daha iyi olabilirdim, kendi adıma bunu düşünüyorum. Sağ kanatta oynamaya alışık değilim. Her zaman sol kanatta oynamıştım. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İkinci yarı performansımı biraz daha yukarı çektiğimi düşünüyorum. Ben her zaman taraftarlarımıza neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Taraftar sadece bugün değil her maçta çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile birlikte kupanın favorisi olarak görüldüğü hatırlatılarak, futbolcular olarak bunu hayal edip etmedikleri sorulan Ryan Kent, şöyle konuştu:

"Tabii ki her Avrupa turnuvasını kazanmak ister oyuncular ama bizim basında veya dışarıda ne konuşulduğuna bakmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda oyuncular sahada performans sergileyip bunu uygulamaya döküyorlar. Bizlerin neler yaptığı önemli. Biz bu turnuvaya maç maç bakıyoruz, gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Bu da kazanmak demek zaten."

